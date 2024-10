Succession de Aliou Cissé : Les «précieux» conseils de Lamine Sané, ex défenseur des lions Rédigé par leral.net le Samedi 26 Octobre 2024 à 13:53 | | 0 commentaire(s)|

Quel coach pour les lions du Sénégal? Lamine Sané, l'ex défenseur de l'équipe nationale du Sénégal a donné son avis sur la question. Dans les colonnes de L'Observateur, il a donné des conseils aux autorités du foot et au peuple sénégalais. "Il faut faire confiance au coach, lui donner du temps pour pouvoir travailler avec l'équipe. On ne peut pas fixer un profil exact. Moi, je pense que pour le prochain sélectionncur du Sénégal, il faudra lui laisser du temps, reconstruire.



Aliou Cissé, ça faisait presque dix ans qu'il était là. Il a mis du tomps et il a gagné la Coupe d'Afrique. Pour le prochain sélectionneur, il faut que le peuple sénégalais soit indulgent. Laisser du temps, même s'il y a eu de gros progrès. Mais il ne faut pas tout jeter à la poubelle."



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76544-succession-de-...

