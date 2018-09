Succession de Khalifa Sall : "ça sera Alioune Ndoye ou une délégation spéciale"

Le secrétaire général du Parti socialiste s’est aussi lancé dans la bataille pour la succession de Khalifa Sall. Non pas pour déposer sa propre candidature, Ousmane Tanor Dieng parraine en effet, celle de son poulain, Alioune Ndoye, maire de Dakar plateau.



Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales a même réuni dernièrement à son domicile à Fann Résidence un certain nombre de conseillers municipaux de la ville de Dakar, pour leur faire part de ses vœux.



Selon «Les Echos » qui donne l’information, rapporte que la détermination de Tanor est d’autant plus grande qu’il a suggéré que ce sera Alioune Ndoye ou une délégation spéciale.



La même source avance que le président du Haut conseil des collectivités territoriales a ajouté, dans sa plaidoirie en faveur de son camarade de parti, qu'il "n'est pas question de laisser des gamins et des gamines diriger la mairie" de Dakar.