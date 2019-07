Succession de Tanor Dieng: « une polémique inutile », selon Mamadou Wane Le secrétaire national à la vie politique du PS, Mamadou Wane, a réagi sur le débat lancé pour la succession d’Ousmane Tanor Dieng à la tête des Verts.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

« C’est une polémique inutile qui est entretenue et qui ne devrait pas être. Nous voulons observer un deuil et prier pour notre secrétaire général, notre camarade Ousmane Tanor Dieng. Lorsque nous aurons terminé, nous allons continuer le renouvellement du parti, parce qu'il y a des coordinations qui ont demandé à être renouvelées et qui ont été autorisées à renouveler leur instance. C’est cela qui nous préoccupe et nous occupe », a-t-il en effet, déclaré sur Zik Fm.



« C’est au sortir de tout cela que nous allons dégager d’autres perspectives, peut-être dans le sens de retrouvailles ou de discussions. Il faut d’abord que nos camarades se ressaisissent, reviennent à la raison, travaillent en toute loyauté à côté de notre secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye et l’aident à réussir sa mission », a-t-il ajouté.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos