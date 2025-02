Suède : Un tireur ouvre le feu dans une école pour adultes, plusieurs morts enregistrés

« Une dizaine » de personnes ont été tuées dans une fusillade au sein d'un centre d'enseignement pour adultes ce mardi 4 février dans la ville d'Örebro, à 200 km à l'ouest de Stockholm.« L'auteur n'est pas connu de la police, il n'a aucun lien avec un quelconque gang, nous estimons qu'il n'y aura pas d'autres attaques », a précisé Roberto Eid Forest, chef de la police d'Örebro qui a exhorté la population à rester à l'écart de la zone.



Les autorités ne donnent pas, pour l'heure, davantage d'informations sur l'identité ou l'âge des victimes, précise notre correspondante à Stockholm, Ottilia Ferey, et le bilan pourrait s'alourdir. Les images de la scène montrent une très importante présence policière et de nombreuses ambulances et véhicules d'urgence à l'extérieur de l'école.



Selon les médias locaux, les tirs se sont produits dans un centre d'enseignement pour adultes baptisé Campus Risbergska. Plusieurs médias, dont l'agence de presse suédoise TT rapportent que le tireur présumé a retourné l'arme contre lui, mais la police n'a pas confirmé cette information. La police avait d'abord évoqué quatre blessés, puis cinq, sans décrire les circonstances de la fusillade.







La pire tuerie de masse de l'histoire du pays

« C'est avec tristesse que j'ai appris le terrible acte de violence survenu à Örebro. Mes pensées vont aux victimes et à leurs familles », a réagi le Premier ministre suédois Ulf Kristersson dans un message sur X. « C'est un jour très douloureux pour toute la Suède. Mes pensées vont également à tous ceux dont la journée scolaire normale a été remplacée par l'horreur. Être enfermé dans une salle de classe, craignant pour sa vie, est un cauchemar que personne ne devrait avoir à vivre », a-t-il ajouté.



Cette fusillade est « la pire tuerie de masse » de l'histoire du pays, a déclaré mardi le Premier ministre lors d'une conférence de presse quelques heures plus tard. « Beaucoup de questions restent sans réponse », a ajouté le chef du gouvernement qui a demandé de « ne pas spéculer » sur les motivations du tueur.



Selon la chaîne de télévision TV4, le tueur présumé était âgé de 35 ans et la police a perquisitionné son domicile à Örebro en fin de journée. Il avait un permis de port d'arme et un casier judiciaire vierge, ajoute la chaîne. Une enquête est en cours pour « tentative de meurtre, incendie criminel et infraction aggravée à la législation sur les armes ».