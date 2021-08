Suède : le premier ministre, Stefan Löfven, annonce sa démission pour novembre

Le premier ministre suédois social-démocrate, Stefan Löfven, a annoncé, dimanche 22 août, qu’il démissionnerait en novembre pour permettre à son successeur de préparer les élections de 2022.



« Je démissionnerai de ma position de chef du parti au congrès de novembre, et par conséquent de mon poste de premier ministre », a-t-il annoncé lors d’un meeting.





M. Löfven, 64 ans, est à la tête de son parti depuis bientôt dix ans, et était devenu premier ministre en 2014. Il s’est maintenu à ce poste jusqu’au 28 juin, lorsqu’il a dû le quitter après avoir perdu un vote de défiance une semaine plus tôt.



Après plus d’une semaine de crise, il a finalement été réinvesti par le Parlement le 7 juillet, mais restait dans une position fragile. L’annonce de sa démission prochaine vise à préserver les chances de son parti aux élections prévues en septembre 2022.



« Tout a une fin, et je veux donner à mon successeur les meilleures chances possibles », a-t-il déclaré dimanche. L’ancien syndicaliste métallo mène depuis trois ans, en coalition avec les Verts, un gouvernement minoritaire à la suite des résultats très fragmentés des élections de 2018.





Magdalena Andersson pour lui succéder ?

L’annonce de M. Löfven a tout de même surpris ses partisans, puisqu’il avait dit précédemment vouloir conduire le parti dans la prochaine campagne.



Mais Ewa Stenberg, commentatrice politique du quotidien Dagens Nyheter, estime que sa décision de partir est sage. « Löfven n’est pas bon en campagne ni en débats, ce n’est pas le dirigeant dont les sociaux-démocrates ont besoin dans une campagne difficile où la rhétorique va être importante », avance-t-elle. « Il est donc logique qu’il passe la main à quelqu’un qui parle mieux et peut susciter l’enthousiasme », conclut-elle.



Il est difficile encore de savoir qui pourrait succéder à M. Löfven, même si l’un des noms à circuler est, selon Mme Stenberg, celui de la ministre des finances, Magdalena Andersson. Le nouveau chef du parti devra recevoir l’approbation du Parlement avant de succéder à M. Löfven comme premier ministre.



Le Monde avec AFP

Source : https://www.exclusif.net/Suede-le-premier-ministre...