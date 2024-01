Suicide à Linguère : Un jeune homme se pend au village de Niery Rédigé par leral.net le Lundi 1 Janvier 2024 à 16:46 | | 0 commentaire(s)|

Les populations de Niery, un village situé dans la commune de Thiargny dans le département de Linguère, sont dans l'émoi et la consternation. Un jeune homme, la trentaine, répondant au nom de Mamadou Ka, s'est donné la mort par pendaison le dimanche 31 décembre vers le coup de 10h30mn à Niery. Il a utilisé un morceau pour commettre l'irréparable.

Selon ses proches parents , le défunt avait des troubles psychiques. Il était soumis également à un traitement médical à l’hôpital de Fann à Dakar, où il se rendait presque tout le temps .

Suite à l’annonce du décès d’un de ses amis à Dahra, il a passé une nuit blanche en pleurs . Au réveil , il a conduit son bétail en brousse.

Absent des lieux, ses parents n’ont pas perdu assez de temps pour suivre ses traces jusqu’au lieu du drame .Son corps a été retrouvé pendu à un baobab à l’aide d’un morceau de tissu.

Le corps sans vie a été découvert par un berger au pâturage , qui a avisé le village .

Mis au parfum, les sapeurs-pompiers ont acheminé la dépouille mortelle à la morgue de l’hôpital Maguette Lo , après constat . Sur ordre du procureur de Louga, son corps sera remis aux parents pour son inhumation. La gendarmerie de Linguère a ouvert une enquête pour élucider les causes réelles de cette mort atroce .

Masse NDIAYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/suicide-a-linguere-un-jeune-ho...

