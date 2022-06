Suicide à Mboyène-Bambey : Une dame avale des médicaments C'est l'émoi et la consternation à Mboyène, localité située dans la commune de Thiakhar. En effet, une dame s'est suicidée dans cette localité du département de Bambey. Elle a avalé des médicaments utilisés pour la conservation des semences.

Après son acte, la dame a été évacuée au poste de santé de Thiakhar où elle a rendu l’âme, au bout de 3 jours, nous apprend "Sud Quotidien".



Informés, les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Bambey ont convoqué l'Infirmier chef de Poste (ICP) et ont exigé le transport du corps à Dakar, pour les besoins d'une autopsie.



Les conditions dans lesquelles vivait cette femme étaient très difficiles, selon les informations reçues. Elle revenait fraîchement de chez elle. On se rappelle la foudre qui avait tué une dame dans cette même maison, il y a de cela un an.



