Suicide à Rebeuss : Mohamed Akil n’était pas dépressif Suite au décès du jeune homme, Mohamed Akil qui s’est donné la mort, hier mercredi, dans la matinée dans les toilettes de sa maison, ses proches contestent la version donnée par la presse et Mohamed Akil n’était pas dépressif, selon seneweb

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2020 à 06:53 | | 0 commentaire(s)|

« Il n’avait pas de trouble mentale. Même si il était réservé et s’enfermait sur lui-même. C’était une personne qui jouissait de ses facultés et qui vivait dans son propre monde. »

Une autre source indique que le jeune homme, âgé de 30 ans, avait accumulés des événements tristes, ces 6 derniers mois. « En l'espace de 6 mois, il a perdu son père et sa grand-mère. Cette dernière vivait avec lui. »

L’homme travaillait dans une entreprise de téléphonie. Il a été enterré, ce jeudi, au cimetière musulman de Yoff.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos