Suicide de Blaise Gabriel Basse : la Police annonce l’ouverture d’une enquête Le Bureau des relations publiques de la police annonce qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les raison du suicide de Blaise Gabriel Basse. Agent de police de la circulation, ce dernier s’est donné la mort mercredi dernier au marché Sandaga.

C’est avec consternation que nous avons constaté hier, 11 décembre 2019, la disparition tragique de notre collègue Blaise Dody Gabriel Basse né » le 25 septembre 1981 à Guédiawaye.



Agent de police Stagiaire issu de la 44ème promotion de l’Ecole nationale de police et de la Formation pérennante, il a été affecté depuis le 26 novembre 2019 à la Compagnie de Circulation du Commissariat de Dakar.



Le défunt s’est rendu à Sandaga vers 12 avant de se donner la mort en se plantant plusieurs coups avec « un objet dure et pointu » comme l’atteste le rapport d’autopsie à divers endroits du corps. Il laisse derrière lui trois (3) enfants et une veuve. Une enquête a été ouverte pour déterminer les raison de son acte.



La Direction générale de la police nationale présente ses vives condoléances à la famille éplorée.





