Suicide présumé de Nafissatou: La famille botte en touche et attend les résultats de l'autopsie Rédigé par leral.net le Mardi 27 Septembre 2022 à 00:14 | | 0 commentaire(s)| Après le décès de Nafissatou qui a eu lieu samedi dernier, la famille qui habite à Pikine icotaf est sortie pour faire taire les rumeurs selon lesquelles leur fille se serait suicidée. Pour les oncles de la victime qui se sont rendus sur les lieux, cette théorie ne tient pas la route. Tout porterait à croire que la jeune femme, mère d'une fille de 3 ans n'est pas morte naturellement et que le mari serait impliqué dans l'histoire.

Sous le coup du destin, cette famille meurtrie attend les résultats de l'autopsie et dit être prête à faire éclater la vérité sur ce qui est vraiment arrivé.



