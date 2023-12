( Suite ) TOUBA- Mort du gérant de la station d’Eldasy- La thèse du crime de plus en plus plausible … La police enchaîne les auditions Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 00:56 | | 0 commentaire(s)|

L’autopsie exercée sur le corps sans vie de Bara Cissé enlève un coin du voile . Le gérant de la station service de Eldasy à Touba a perdu la vie suite à un polytraumatisme crânien encéphalique suivi d'hémorragie. Est-ce suffisant pour parler, sans risques de se tromper, de crime ? Non ! Mais…





En effet, confie une source, « rares sont les cas de ce genre qui finissent par des conclusions du genre : la victime s’est blessée seule suite à un malaise, par exemple ». Autrement dit , pour cette affaire , l’existence de contusions sur le corps du défunt laisse présager qu’il s’agit bien d’un meurtre à la suite de rixe ou de coups reçus sur la tête.



Cette thèse semble aussi être privilégiée par les enquêteurs qui enchaînent les auditions depuis 13 heures ce lundi. Bara a-t-il été tué ? Qui est-ce qui lui a porté le coup fatal ? Deux questions encore sans réponse…



Le périmètre de sécurité érigé est encore de mise sur les lieux. Affaire à suivre….

