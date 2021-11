Suite à ses propos polémiques: Diary Sow apporte des précisions Suite à ses propos polémiques, Diary Sow apporte des précisions à travers son compte Twitter. L’auteure de « Je pars », relève que son interview à Afp Tv a, peut-être, contrarié ceux qui l’ont toujours manifesté solidarité.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Novembre 2021 à 20:19 | | 0 commentaire(s)|

« Je tiens à préciser que mes propos s’inscrivent dans un contexte purement littéraire. Bien sûr qu’à ceux-là, je dois remerciements et reconnaissance. Bien sûr que le « je vous emmerde » ne s’adresse pas à eux ».



Mais, tous ceux qui m’ont injuriée dans la lâcheté de l’anonymat, allant jusqu’à me traiter de « p… ».



