Suite à ses propos sur Tivaouane: Iran Ndao persona no grata au Dahira Mouhtafina L'énergétique prêcheur de la Sen Tv, Ibrahima Badiane alias Iran Ndao est exclu du Dahira Mouhtafina, selon Les Echos dans sa livraison de ce mercredi 07 juillet 2021. Suite à ses propos jugés "irresponsables et irrespectueux" sur Tivaouane.

Pour le journal, les propos de Iran Ndao sont gravissimes jusqu'à son exclusion dans le dahira Mouhtafina. Pour Moustapha Sy Al Amine, "ses propos sont irresponsables et irrespectueux", déplore -t-il.



“Après une concertation, nous avons pris la décision de retirer ran Ndao dans le bureau du dahira Mouhtafina de Serigne Moustapha Al Amine….”, ont fait savoir les membres du bureau.



Pour rappel, lors d'une conférence religieuse, le prêcheur, sur une affaire foncière avait dégainé: "e n’appartient pas à Tivaouane. Momou gnouma, douma sén néen…”

