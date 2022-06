Suite au drame de Melilla : Kémi Séba invite au boycott de Royal Air Maroc Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juin 2022 à 20:52 | | 0 commentaire(s)| Kémi Séba, président de Urgences Panafricanistes, témoigne de la gravité de la situation et de l’importance d’avoir une Afrique unie pour donner une réponse à la hauteur de ce « crime contre l’humanité ». Après la mort de 23 migrants dans des conditions « inhumaines », Kémi Séba a appelé à boycotter la compagnie de Royal Air Maroc.

Le président de Urgences Panafricanistes, Kémi Séba, estime que le Maroc est aujourd’hui, le pays qui fait le sale boulot de l’Union européenne. « Tant que le Maroc et les autorités marocaines continuent d’être les prostitués de l’Union Européenne, il faut boycotter Royal Air Maroc. Ça ne peut plus durer, chaque peuple a les dirigeants qu’il mérite », a dénoncé le président de Urgences Panafricanistes, Kémi Séba.



Ainsi, il a décrié le Président Macky Sall, parti quémander le blé de l’Ukraine. Alors que, l’Afrique a le sorgho que l'on gagnerait mieux à mettre en avant pour une autosuffisance africaine.



A retenir qu'après une tentative d’entrée massive dans l’enclave espagnole de Melilla, des dizaines de migrants sont morts ce week-end. Le chef de la Commission de l’Union africaine (UA), le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a dénoncé « le traitement violent et dégradant de migrants africains » et réclamé une enquête sur ce drame.



