Suite et pas fin de leur confrontation : Adji Sarr va répondre à Ousmane Sonko, ce mercredi Après le live d’hier d’Ousmane Sonko pour rendre compte de sa confrontation d’avec Adji Sarr, l’ex masseuse qui l’accuse de viols va répliquer. Sa conférence de presse prévue hier à 23 heures a été reportée à aujourd’hui mercredi. Elle va donner sa version des faits sur ce qui s’est réellement passé dans le bureau du Doyen des juges.

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Décembre 2022 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|

Après son face-à-face avec Adji Sarr dans le bureau du Doyen des juges, hier, mercredi, Ousmane Sonko a assuré qu’il n’y pas eu de confrontation entre lui et l’ancienne masseuse qui l’accuse de viol et menaces de mort. «Ce n’était pas une confrontation mais un massacre», avait déclaré à son domicile résumé.



Adji Sarr, elle, a assuré que le président de Pastef a refusé de l’affronter. «J’ai été déçue parce que Sonko n’a pas voulu répondre aux questions de mes avocats. Je ne reconnais plus Ousmane Sonko», a-t-elle confié aux journalistes.



« Si la confrontation était un combat, on peut dire que la partie adverse a perdu. On attendait la fille pour qu’elle vienne nous fournir les preuves de l’existence d’un viol, mais elle n’a pas voulu s’affirmer et s’est retranchée dans un silence qui nous a nous-mêmes surpris », a déclaré Me Bamba Cissé, avocat de Sonko, au terme de la confrontation.

Senenews



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook