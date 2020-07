Suivi et évaluation de la gestion Force Covid-19: Le Comité de suivi rend visite au Ministre Zahra Iyane Thiam Diop, ce jeudi Les 1000 milliards dégagés dans le cadre du programme de résilience économique et sociale n'échapperont pas à une évaluation au niveau de toutes les structures qui ont eu à en bénéficier. En effet, tout semble bien parti pour le Comité de suivi qui commence à rendre visite aux différents ministères, à la fois pour suivre et évaluer le travail en cours ou déjà réalisé.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juillet 2020 à 15:13 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, la Commission « Préservation de la stabilité macroéconomique et financière sera l'hôte du Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Madame Zahra Iyane Thiam Diop ce jeudi 02 juillet 2020 à partir de 10 heures, à la Sphère Ministérielle Ousmane Tanor Dieng.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos