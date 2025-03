Suivi et évaluation des projets publics : Un échange fructueux entre le BOCS et la commission de l’Assemblée nationale (Photos) Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Mars 2025 à 15:37 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de ses consultations avec les acteurs clés, la commission ad hoc chargée de proposer une méthodologie d’évaluation des politiques publiques de l’Assemblée nationale, présidée par l’Honorable Mouhamed Sall, a rencontré ce lundi 10 mars 2025, le Bureau opérationnel de coordination et de suivi des projets et programmes (BOCS).



L’objectif de cette rencontre était d’échanger sur les modalités de collaboration entre les deux entités, en favorisant un partage d’expériences et d’informations, pour une meilleure évaluation des politiques publiques.



Le Directeur général du BOCS, M. Birome Holo Bâ, a salué la démarche proactive du groupe de travail et souligné l’importance des reportings réguliers et du suivi rigoureux des programmes, afin d’optimiser l’utilisation des ressources allouées. Il a insisté sur la nécessité de systématiser l’évaluation des projets pour garantir leur efficacité et leur impact.



Le groupe de travail a, pour sa part, salué l’expertise du BOCS et exprimé sa satisfaction, quant à la richesse des échanges.



À l’issue de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une collaboration pérenne, pour renforcer le pilotage et l’évaluation des politiques publiques au Sénégal.











