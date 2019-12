«Summit Challenge »: Ce qu'il faut savoir sur cet exercice militaire qui a coûté la vie à un élément du GIGN

Un membre du Groupement d’intervention de la gendarmerie nationale est décédé hier à Thiès, des suites d’exercices dénommés « Summit Challenge ». La victime dont l’identité n’a pas été révélée, a fait un malaise sur le terrain d’exercices et a rendu l’âme lors de son évacuation à l’hôpital.



Qu’est-ce que le« Summit Challenge » ?



Selon le site du département d’Etat américain, le «Summit Challenge» est une formation / compétition tactique d'application de cinq jours, destinée aux membres des forces spéciales (triés sur le volet) de plusieurs pays (voir ci-dessous).



L’exercice est organisé et financé par le Bureau d'assistance antiterroriste du Service de sécurité diplomatique des Etats Unis. L’exercice «Summit Challenge 2019» de Thiès est organisé par le Bureau Régional de Sécurité de l’Ambassade des Etats-Unis à Dakar, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les éléments qui y participent, forment chacun dans son pays, une équipe appelée « SPEAR » (lance en français).



Selon le département d’Etat, les équipes « SPEAR » répondent rapidement en cas d’attaques des installations ou du personnel diplomatiques américains. Sous-entendu, elles sont formées pour être mises à la disposition des Américains.



La formation couvre divers programmes tels que des tirs de précision, la localisation et l’évacuation du personnel en cas d'urgence.



Participants 2019



Le Summit Challenge 2019 qui s’est tenu du 2 au 5 décembre à Thiès, regroupe outre le Sénégal, le Burkina Faso, le Tchad, le Kenya, le Mali, le Niger, la Tunisie et le Soudan du Sud. Bien que le Sénégal ne disposent pas actuellement d'une équipe SPEAR, des agents des forces spécial de sa police nationale et de sa gendarmerie y participent également, renseigne la source.



Le Summit Challenge 2019 est organisé au Centre régional de formation tactique à Thiès, au Sénégal. Ce centre de formation, qui a été financé, construit et équipé dans le cadre du programme ATA (Anti-Terrorism Assistance Program) du Département d'État, est le premier centre de formation régional de l'ATA en Afrique de l'Ouest.



