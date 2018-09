Sunderland: Les raisons du Licenciement de Papy Djilobodji

De retour à Sunderland, début septembre avec plus d’un mois de retard sur la date fixée par ses dirigeants. Papy Djilobodji a, en plus échoué aux tests physiques qu’il a dû passer. En conséquence, son club a décidé de résilier son contrat.



Sunderland ne pouvait pas laisser passer un tel écart. Dans un communiqué, publié ce mercredi, les Black Cats ont annoncé avoir résilié le contrat de Papy Djilobodji, qui a fait son retour à l’entraînement, début septembre avec « plus d’un mois de retard ». « Une fois revenu, il a été soumis au même test de condition physique que ses coéquipiers. Il a complètement échoué », écrit Sunderland, qui avait conclu un accord écrit avec l’international sénégalais pour qu’il passe le mois de juillet. En congé sans solde et se trouve un nouveau club ou en profite pour « revenir en forme (à Sunderland) afin de jouer au football de manière professionnelle ». Djilobodji avait le choix.



Il n’a opté ni pour la première solution, ni pour la deuxième. Le 5 septembre dernier, le Daily Mail avançait que Djilobodji, prêté la saison dernière, à Dijon où il a disputé 30 matchs en Ligue 1. Il avait fait son retour à Sunderland près de 72 jours après la date, fixée par ses dirigeants.



Selon le communiqué diffusé par les Black Cats, Djilobodji n’a pas répondu aux relances écrites de Sunderland. Il a rejoint ce club, l’été 2016 en provenance de Chelsea. Au début du mois, le Sunderland Echo expliquait que le club anglais envisageait des poursuites judiciaires à l’encontre Djilobodji, dont le contrat courait, initialement jusqu’en 2020.