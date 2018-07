Supermax : l'enfer carcéral américain - Reportage On y enferme les détenus les plus dangereux. Les prisons "Supermax" sont l'équivalent américain de nos anciens quartiers de haute sécurité: les prisonniers, pour la plupart condamnés à la perpétuité, n'y voient jamais la lumière du jour. Pour éviter les agressions, même le matériel de peinture leur est interdit. Comment vivent les détenus et leurs gardiens? Une semaine au cœur de la prison la plus sécurisée du monde. Auteur : Stéphane Rodriguez.

Investigations et Enquêtes

