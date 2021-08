Supervision et contrôle des élections : une mission de veille africaine reçue par la Cena Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Août 2021 à 21:00 | | 0 commentaire(s)|

La Cellule de Veille sur les Acquis Démocratiques en Afrique (Cvada) était lundi dernier à Dakar dans le cadre d’une coopération avec les institutions électorales au Sénégal. Elle a été reçue par la Commission électorale nationale autonome(Cena) pour une discussion autour du processus électoral en vue des prochaines échéances, informe le communiqué de la CVADA. […] La Cellule de Veille sur les Acquis Démocratiques en Afrique (Cvada) était lundi dernier à Dakar dans le cadre d’une coopération avec les institutions électorales au Sénégal. Elle a été reçue par la Commission électorale nationale autonome(Cena) pour une discussion autour du processus électoral en vue des prochaines échéances, informe le communiqué de la CVADA. A cet effet, le président de la Cena, Doudou Ndir s’est réjoui de cette rencontre qui, selon lui, vient renforcer le dispositif existant à la faveur d’un processus électoral apaisé. Pour M.Ndir, l’implication de la Cvada va participer à renforcer la démocratie et l’Etat de droit au Sénégal. Dans la même veine, le président de la Cellule de Veille sur les acquis démocratiques en Afrique, Moustapha Dieye a rappelé que la mission de sa structure consiste à promouvoir la démocratie dans le continent à travers ses participations à l’organisation d’élections libres et transparentes dans le continent africain. En guise d’illustration, il a évoqué sa participation au règlement de la crise électorale du Niger en 2011. Les deux organisations ont partageant des objectifs communs, se sont ainsi accordées à désigner un point focal de la Cvada au Sénégal pour une mission d’observation du processus électoral au Sénégal. Le président de la Commission Électorale Nationale Autonome a affiché sa volonté de collaboration avec la Cvada. Doudou Ndir a également évoquer une collaboration avec le Réseau des commissions électorales de la Cedeao (Resao) ou l’association africaine des Autorités Electorales (Aaae) en vue de renforcer l’action de veille sur le continent africain. Assane Fall



Source : http://lesoleil.sn/supervision-et-controle-des-ele...

Accueil Envoyer à un ami Partager