Supporter tué à Mbao: le sapeur-pompier et le jeune qui avait allumé le fumigène, jugés mardi et mercredi Du nouveau dans l’affaire du décès du supporter de 37 ans, Amadou Bâ, tué par un fumigène, il y a deux semaines, lors d’un match de football de navétanes, au stade de Mbao.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2019 à 12:40

Le sapeur-pompier qui avait introduit le fumigène en question dans le stade, et qui avait été arrêté à la suite de ce drame, sera jugé, demain mardi, au tribunal de Grande instance de Dakar, selon la RFM.



Après-demain, mercredi, le jeune homme de 17 ans qui avait allumé le fumigène qui avait transpercé la gorge d’Amadaou Bâ, le tuant sur le coup, sera jugé au tribunal de Pikine, selon la même source. L’Odcav de Pikine qui avait suspendu les compétitions dans le département après ce drame, a levé cette suspension, il y a quelques jours.

