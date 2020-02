Supposé kidnapping: Coumba Kane 'tombe' Les dernières rampes qui soutenaient encore la légende de Coumba Kane à propos de son supposé kidnapping, s’effondrent une à une. Et il s’avère désormais clair, que l’histoire servie aux enquêteurs par la dame est cousue de fil blanc.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2020 à 06:54 | | 0 commentaire(s)|

« Coumba Kane disait avoir été enlevée le 15 janvier 2020 vers les coups de 11 heures. D'après son récit, dès qu’elle est entrée, ce jour-là, dans la voiture qu’elle croyait être un clando, elle a été aspergée d’un produit qui l’aurait fait dormir. Et à son réveil, vers 15 heures, elle était dans une forêt », rembobine, en effet, "Libération" Online.



Mais le hic, c’est que le téléphone de la dame, qui a également parlé, à travers la géolocalisation a fait s'effondrer la légende de Coumba Kane.



« jusqu’à 18 heures 45 minutes, ce fameux jour, son téléphone bornait à la…gare des Baux maraichers d'où elle a tranquillement embarqué dans une voiture à destination de Touba, ville dont elle est originaire. Reste maintenant à savoir pourquoi elle a inventé toute cette légende qui a mis en émoi l’opinion », indique, en effet, la même source.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos