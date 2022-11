Supposé protocole de Doha : Rebondissement dans l’affaire Karim Wade C’est un séisme qui a (va) secoué (er) l’arène politique sénégalaise : la délivrance à Karim Wade de son passeport. Ce qui suppose que le fils de Wade va bientôt rentrer au pays. Est-ce la suite normale du "deal" de Doha que d’aucuns ont supputé, à la faveur du match Sénégal- Pays Bas, lors duquel Karim Wade est apparu en selfie avec des fans et supporters des "Lions", présents au Qatar. "Tribune"

Selon des informations non encore officielles, l’on avancerait que le retour de Karim Wade s’organise vers le Sénégal. Il semble que Macky lui aurait donné sa "bénédiction" pour un bon «visa», qui lui facilitera un retour sans problème et par voie officielle.



Mais, la question qui taraude les esprits est de savoir que faire des 117 milliards FCfa que Wade fils doit au Trésor sénégalais ? De plus, que va devenir le projet de loi d’amnistie confié au ministre de la Justice Ismaël Madior Fall par Macky Sall himself, pour arriver à effacer la grâce par un blanchissement de Karim Wade ?



On peut multiplier les questions à l’infini, mais l’information est à prendre avec des pincettes, du moment que les mieux avisés que sont les membres du Parti démocratique sénégalais, ne sont eux-mêmes pas informés de ce fait. Mais, toujours est-il qu’il se dit dans les salons feutrés de l’agora politique, que Wade fils a reçu son sésame, alors même que son nom avait été biffé du fichier électoral le rendant inéligible et non électeur en 2019 et 2022, lors des dernières élections.



Cette nouvelle intervient dans le landerneau politique comme un séisme qui va bouleverser la donne politique au sein de l’opposition, notamment l’inter coalition Yewwi-Wallu, qui siège confortablement déjà au Parlement en ce moment, avec des interventions de qualité à l’hémicycle de leurs représentants.



La médiation de Doha lors du match Sénégal-Pays bas, semble avoir profité doublement à Karim Wade, qui a ravi la vedette à tous devant la défaite des "Lions", et qui vient, dit-on, de recevoir son passeport en sus. Il reste à se demander, quand est-ce que Wade fils foulera le tarmac de l’Aéroport international Blaise Diagne ; et que lui restera-t-il à faire pour reprendre le parti de son père et se positionner comme candidat légitime en 2024 pour la présidentielle ?



Autant de zones d’ombres qui ne sont pas prêtes à être levées. Il est vrai que les Sénégalais ont vachement besoin que l’on pacifie l’espace politique et renforcer la stabilité. Quid de l’avis de maître Wade dans tout ça, quand il se plaignait déjà d’avoir été mis devant le fait accompli dans l’alliance Wallu-Yewwi, qui n’était pas de son fait. En sera-t-il de même du rapprochement de son fils avec son autre fils ?



Pour rappel, Karim Wade est en «exil» au Qatar depuis juin 2016, après avoir nuitamment pris un vol privé en compagnie du procureur de Qatar et son passeport, alors confectionné à la prison de Rebeuss, en présence de Maître Madické Niang, son avocat, pendant qu’il y purgeait sa peine de 6 ans prononcée par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei).













