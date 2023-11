Supposé recrutement d’un personnel ad hoc: La Cena dément et prévient Rédigé par leral.net le Lundi 20 Novembre 2023 à 15:01 | | 0 commentaire(s)|

La Commission électorale nationale autonome (Cena) a réagi à l’information ayant fait le tour de la toile selon laquelle, elle aurait lancé un appel à candidatures en vue du « recrutement (d’un) personnel ad hoc pour les prochaines élections générales ». A travers un communiqué, l’institution dirigée par Abdoulaye Sylla indique qu’«accompagnant son post d’un lien censé […] La Commission électorale nationale autonome (Cena) a réagi à l’information ayant fait le tour de la toile selon laquelle, elle aurait lancé un appel à candidatures en vue du « recrutement (d’un) personnel ad hoc pour les prochaines élections générales ». A travers un communiqué, l’institution dirigée par Abdoulaye Sylla indique qu’«accompagnant son post d’un lien censé conduire à un site destiné à recueillir les candidatures des personnes intéressées, l’auteur en publie un autre annonçant que des postulants ont été sélectionnés tout en demandant à ces derniers de continuer à partager le lien le plus largement possible ». La Cena précise, cependant, qu’elle n’a rien à voir avec ces publications. « Elle décline toute responsabilité par rapport à cette affaire tout en se réservant le droit d’y donner toute suite appropriée », lit-on dans ladite note.



Source : https://lesoleil.sn/suppose-recrutement-dun-person...

