Supposé refus de visas d’entrée aux Emirats Arabes Unis : « Infox », selon les autorités sénégalaises

« Des messages diffusés dans la presse et les réseaux sociaux, font état d’une décision des Emirats arabes Unis, qui priverait les ressortissants sénégalais et d’autres pays africains du visa d’entrée dans ce pays », lit-on dans un communiqué du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.



Les services de Me Aissata Tall Sall ont tenu à préciser que « que ces informations sont fausses ».



Dans la note, le ministre rappelle que « les ressortissants sénégalais ont toujours la possibilité de se rendre aux Emirats Arabes Unis, dans les conditions fixées par les autorités émiraties compétentes ».









leSoleil