Supposé remboursement de 3 milliards à l'État du Sénégal, par leur client: Les avocats de Lat Diop apportent un démenti

Par un communiqué transmis à Dakaractu, le collectif des avocats de Lat Diop a tenu à apporter un démenti par rapport aux rumeurs faisant état d'un supposé remboursement de 3 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal de la part de leur client et qu'il resterait 2 milliards à verser.



" Il s’agit d’une information fausse et dénuée de tout fondement. Avant de rembourser, il faut devoir. Le sieur Lat Diop ne doit absolument rien à l’État du Sénégal qu’il a servi loyalement et honnêtement par le passé. Cette information n’engage que ceux qui l’ont sortie et procède d’une manipulation grossière et d’une intoxication", ont-ils déclaré. Avant de préciser : « Le sieur Lat Diop attend avec sérénité les décisions de la chambre d’accusation financière. Quant aux avocats soussignés, dont le site prétend qu’ils seraient sa source, ils se réservent le droit de traduire les auteurs d’une telle infox devant les juridictions pénales si un démenti n’était pas publié suivant les mêmes formes".



Les membres de ce collectif sont entre autres: Me El Hadj Moustapha Diouf, Me Abdou Dialy Kane, Me Cheikh Ahmadou Ndiaye, Me Pape Sène, Me Alioune Badara Fall et Me Souleymane Soumaré…

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Suppose-remboursement-de...