Supposée candidature à la Présidentielle: Amadou Ba alerte sur l'existence de comptes fictifs

A travers un tweet posté ce mardi, le Premier ministre Amadou Ba a informé que des comptes fictifs lui sont attribués pour lui porter des intentions de poser sa candidature à la candidature de Benno Bokk Yaakaar (Bby) pour la prochaine présidentielle. « Chère communauté, dans le contexte préélectoral, des individus malveillants ont créé des comptes fictifs se faisant passer pour Amadou Ba, dans le but de semer la suspicion et de suggérer sa participation à la course électorale et présidentielle », a-t-il notamment fait constater. Mais le chef du gouvernement d’ajouter en précisant que « seules les informations partagées sur les pages officielles et certifiées suivantes doivent être prises en compte ». Mieux, M. Ba a souligné que son équipe et lui-même sont « conscients de l’importance de notre rôle et de la confiance accordée par le chef de l’État Macky Sall ». https://twitter.com/amadou_ba_ /status/1678803431803191309?t= SiRDB8e0lg3



