Supposés blocages des activités de Barthélémy Dias: la police nationale apporte un démenti 

Par un communiqué rendu public, la division Communication et relations publiques de la Police nationale, a tenu à apporter un démenti relativement aux accusations de " blocage de la visite de monsieur Barthélémy Dias à la cité de keur Goor gui et de l'accès des conseillers municipaux à la mairie de Dakar". " Contrairement à ce qui était relayé, la police nationale n'a bloqué ni monsieur Barthélémy Dias ni les conseillers municipaux", a-t-on écrit. La division Communication et relations publiques de la Police nationale a précisé " Le déploiement du dispositif de la police sur certains endroits de la ville rentre dans le cadre normal de l'exécution de sa mission de sécurisation". Et de rappeler : « Elle n'a jamais procédé à quelque blocage que ce soit relativement aux activités du sieur Dias ou de l'équipe municipale de la ville de Dakar".

