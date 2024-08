Suppression CESE et HCCT: le bureau de l’Assemblée convoqué ce mercredi Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Août 2024 à 00:49 | | 0 commentaire(s)|

Les membres du Bureau de l'Assemblée nationale sont convoqués en réunion, ce mercredi 28 août 2024, à 11 H 30. Une réunion qui est convoquée quelques heures après l’annonce du président de la République de saisir l’Assemblée nationale pour la révision de la constitution en vue de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et le conseil économique, social et environnemental (CESE). Le président de la République a signifié au parlement de tenir la plénière ce jeudi 29 août 2024.

