Suppression de la limitation des mandats présidentiels : les précisions de Serigne Mbacké Ndiaye Serigne Mbacké Ndiaye a confirmé qu’il a bel et bien introduit une demande dans le cadre du dialogue politique pour la suppression de la limitation des mandats présidentiels. Toutefois, l’ancien porte-parole de Me Wade souligne que c’est une initiative de son mouvement Rappel, pas de la majorité ou du président de la République.

Samedi 14 Décembre 2019

« J’ai bien déposé une demande pour la suppression de la limitation des mandats présidentiels, mais c’est une initiative du Rappel dont je fais partie. Ce n’est pas une décision de la majorité ou du président de la République. J’ai toujours dit que j’étais contre la limitation des mandats présidentiels », a-t-il déclaré sur la RFM.

