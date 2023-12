Suppression de la troisième tranche du Woyofal : Les ventes de Senelec connaîtront une baisse de 3,6 milliards F Cfa en 2024, selon la Crse Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Décembre 2023 à 02:06 | | 0 commentaire(s)|

La suppression de la troisième tranche de consommation des clients en prépaiement (Woyofal) va engendrer un manque à gagner de plus de 3,6 milliards FCfa en 2024 pour la Senelec. C’est ce qu’a révélé la Commission de régulation du secteur de l’énergie (Crse) qui, à travers sa décision n°2023-58, a approuvé, ce jeudi, cette mesure annoncée, le 25 novembre dernier, par le nouveau Ministre du Pétrole et des Énergies, Antoine Félix Abdoulaye Diome lors de l’examen du budget alloué à son département. Procédant, en effet, à la vérification de la grille tarifaire soumise par Senelec, la Crse a conclu que « la suppression du tarif de la troisième tranche de consommation des clients en prépaiement a été bien prise en compte par Senelec. Elle permet d’atténuer les effets de l’augmentation des tarifs appliquée à compter du 1 janvier 2023 sur la facturation des clients en prépaiement ». D’après toujours Ibrahima Niane & Cie, cette mesure se traduit par l’application des tarifs de la deuxième tranche aux consommations de la troisième tranche pour toutes les catégories de clients en prépaiement. Ainsi, la Crse a considéré qu’elle ne remet pas en cause la structure globale et l’équilibre de la grille tarifaire. « S’agissant des impacts, la suppression du tarif de la troisième tranche de consommation des clients en prépaiement devrait, selon les données de Senelec, concerner près de 200 000 clients dont environ 10 500 clients professionnels. Les ventes de Senelec connaîtront une baisse de 254 128 778 de FCfa Ttc pour le mois de décembre 2023, dont 38 765 407 de FCfa relatifs à la Tba sur les consommations de la troisième tranche », selon toujours la Crse. Qui projette que « pour l’année 2024, la baisse attendue sur les ventes sera de 3 milliards 640 millions de FCfa Tic dont 555 millions de FCfa relatifs à la Tva facturée ». Elle précise, cependant, que dans ces conditions, l’application de la nouvelle grille tarifaire n’induit pas de recettes issues des ventes supérieures au revenu maximum autorisé de Senelec en 2023. A noter, enfin, que ladite grille tarifaire est applicable à compter du 1 décembre 2023. S.G



