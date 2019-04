Suppression du poste de PM : Abdoulaye Makhtar Diop révèle comment travaillait Diouf Abdoulaye Makhtar Diop a déjà siégé dans un gouvernement sans Premier ministre sous Abdou Diouf. Pour l’ancien ministre socialiste, la suppression du poste n’est pas synonyme de renforcement des pouvoirs du Président, elle permet plutôt au chef de l’Etat « d’avoir une prise directe sur l’administration », si, toutefois, elle bien appliquée, a-t-il dit sur la RFM.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2019 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

En effet, précise Abdoulaye Makhtar Diop, la suppression du poste de PM doit s’accompagner de « la création de grandes directions dans les ministères pour permettre d’alléger la charge de travail ». Toutefois, souligne-t-il, « si tel n’est pas le cas, on peut se poser la question de l’efficacité d’une telle mesure ». Et Abdoulaye Makhtar Diop de révéler que l’ancien Président Abdou Diouf, procédait à ses séances de travail mensuelles avec chaque ministre pour éplucher les différents dossiers. Mais, a-t-il prévenu, « en raison des différentes charges du Président, certains ministres pouvaient rester trois mois sans rencontrer le Président ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos