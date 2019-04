Suppression du poste de PM : Alioune Tine dénonce la « manière brusque » et « cavalière » de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019 à 12:10 | | 0 commentaire(s)|

Dans un entretien accordé « Vox populi », Alioune Tine s’est prononcé le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution. L’ancien directeur d’Amnesty international pour l’Afrique de l’Ouest a dénoncé la « manière brusque » et « cavalière » avec laquelle le Président Macky Sall veut supprimer le poste de Premier ministre.



« Ce à quoi nous avons assisté avec la reforme portant suppression du poste de Premier ministre, c’est à la fois solitaire et confidentiel, qui prend totalement le contrepied d’une conception actuelle et moderne de la démocratie », a-t-il regreté. Avant d’ajouter : « C’est totalement dépassé de s’enferme seul dans son bureau et de dire voilà ce qui est bien pour le peuple. Même si la décision est juste et bonne, elle peut être rejetée, parce qu’elle n’est pas suffisamment comprise. D’où les bienfaits d’une démocratie délibérative, avec un débat démocratique permettant de prendre la substantifique moelle et de l’appliquer sans craindre de se tromper ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos