Suppression du poste de PM : Amadou Sall du Pds parle de « coup d’Etat »

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Avril 2019

La suppression du Poste de Premier ministre fait grincer les dents. Que ce soit les dirigeants d’organisations de la société civile ou des leaders politiques, ils sont nombreux à exprimer leur opposition à ce projet du chef de l’Etat.



C’est le cas, selon « Les Echos », de Me Amadou Sall qui soutient qu’« on ne peut pas sans concertation préalable, mettre en cause l’équilibre des institutions, sauf à procéder par un coup d’Etat ». Dans un commentaire sur Twitter, le responsable du Pds rappelle que « le Sénégal appartient à tous les Sénégalais et pas seulement à ceux qui ont été élus ».



