Suppression du poste de PM : « l’opposition doit être cohérente dans sa démarche », selon Abdou Mbow Abdou Mbow n’a pas perdu du temps pour apporter la réplique à l’opposition après la sortie de Madické Niang, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et El Hadji Issa Sall, qui, dans un communiqué, condamnent le projet de réforme portant suppression du poste de Premier ministre et demandent au président de la République de saisir l’opinion par référendum.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2019 à 13:59 | | 0 commentaire(s)|

« L’opposition doit être cohérente dans sa démarche », a, en effet, dit Abdou Mbow sur la RFM. Et de rappeler, « c’est l’opposition qui avait dit qu’elle ne reconnait pas le président élu Macky Sall. C’est cette même opposition qui a dit qu’elle ne répondra pas au dialogue national lancé par le chef de l’Etat. Cette opposition-là demande aujourd’hui au président de saisir l’opinion par voie référendaire pour la suppression du poste de Premier ministre, alors que la Constitution lui en donne la prérogative, après en avoir informé le président de l’Assemblée nationale ».



Et Abdou Mbow de conclure, « il faudrait que l’opposition arrête son jeu de yo-yo et soit cohérente dans sa démarche ».

