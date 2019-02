Sur l’axe Tambacounda- Kédougou : Macky ignore Wade et chante son bilan

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Février 2019 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|

Macky Sall ne s’est pas prononcé sur la sortie de Me Abdoulaye Wade. A Kédougou et Tambacounda, où il a tenu deux meetings, le candidat sortant a plutôt parlé de son bilan que la sortie incendiaire de prédécesseur.



Même ses adversaires qui l’ont attaqué la veille, ont été royalement zappés dans son discours. « Il y a trois mois, j’étais à cette place pour une tournée économique. A cette occasion, j’avais inauguré de font de Fongolembi et lancé les travaux de bitumage de la route Kédogou Fongolimbi. Le désenclavement de la région à travers les trois départements a été toujours été une préoccupation pour moi. 60 Kilomètres m de terre et 220 mètres de pont pour coût global de 30 milliards ont déjà été injectés dans votre belle région », a-t-il énuméré, à Kédougou.



Il s'est targué d’avoir fait plus que ces prédécesseurs réunis dans cette région. « Depuis l’indépendance, nous n'avons jamais connu un programme aussi important pour Kédougou’’, a-t-il dit, citant pêle-mêle, la construction du tribunal régional, le lycée départemental, le bloc scientifique, la Cmu, les bourses sociales…



A Tambacounda, après avoir visité certaines localités de la région, Macky Sall a mis en avant son bilan. "La région de Tambacounda est un carrefour. Elle partage la frontière avec le Mali, la Mauritanie et la Gambie. Je compte terminer ce que j’ai commencé en termes de réalisations pour faire émerger cette zone orientale", a-t-il indiqué, repris par l’As.



Il a cité, parmi ces réalisations, le projet hydraulique dédié à la région, le marché au poisson, la relance du chemin de fer, entres autres projets. Macky Sall a promis d’ouvrir très prochainement, un espace numérique de l’Université virtuelle du Sénégal à Tambacounda et d’augmenter le nombre de forages réalisés dans les localités de Missirah, Dialocoto, Néttéboulou, Méréto et Koussanar.













Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos