Sur les traces de la Covid-19 : « Nous avions perdu jusqu'à 50% de nos recettes au début de la pandémie » (Dr Mbaye Thiam, MCD/Rufisque )

À l'instar des autres structures sanitaires du pays, le centre de Santé de Rufisque a été fortement impacté économiquement par la Covid-19. Selon le Dr Mbaye Thiam, « au début de l'épidémie, les gens ont cru qu'il y avait une prise en charge des cas de covid-19 au niveau du centre. Ils ont eu peur de venir se faire soigner. Ils se disaient qu'il valait mieux avoir l'hypertension et rester chez lui que de venir à l'hôpital et attraper la maladie. » Ce qui a fait que la situation a été très tendue. Le centre de santé a été lourdement impacté "nous avions perdu jusqu'à 50% de nos recettes au début de la pandémie et aujourd'hui encore nous en vivons les conséquences. Car il fallait toujours s'acquitter des charges comme le paiement des salaires entre autres», a confié le docteur Mbaye Thiam, le médecin chef du district qui a accordé un entretien à Dakarcatu...