Sûreté urbaine de Dakar : Cheikh Adjibou Soumaré placé en garde à vue Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2023 à 19:09

L’étau se resserre autour de l’ancien Premier ministre du Sénégal (2007-2009), Cheikh Adjibou Soumaré. Il a été placé en position de garde à vue à la suite à son face-à-face jeudi avec les enquêteurs de la Sûreté urbaine de la Police nationale. L’information est donnée par son avocat, Me Mame Adama Guèye, à sa sortie des […] L’étau se resserre autour de l’ancien Premier ministre du Sénégal (2007-2009), Cheikh Adjibou Soumaré. Il a été placé en position de garde à vue à la suite à son face-à-face jeudi avec les enquêteurs de la Sûreté urbaine de la Police nationale. L’information est donnée par son avocat, Me Mame Adama Guèye, à sa sortie des locaux du Commissariat central de Dakar. Le leader du mouvement « Démocratie et république » a été convoqué, sur instruction du Parquet près le tribunal de Dakar à la suite de la publication, le week-end dernier, d’une lettre dans laquelle l’ancien président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a soutenu que le chef de l’Etat, Macky Sall, aurait remis, en guise de don, un montant de 12 millions d’euros soit environ 7,9 milliards F Cfa, à Marine Le Pen, leader de l’extrême droite française, lors de sa visite au Sénégal, au courant du mois de janvier dernier. « L’audition s’est bien passée. Il a comparu à 10h. Il a répondu à toutes les questions des enquêteurs sur la lettre ouverte qu’elle avait adressée au Président de la République. L’interrogatoire a été clôturé vers 13h. C’est ainsi qu’on nous a demandé d’attendre sûrement le temps de rendre compte au Procureur qui avait requis la convocation. C’est après qu’on a nous a notifiés sa garde à vue », a confié la robe noire. Le mis en cause devra donc passer la nuit à la Police. A rappeler que la sorte de Cheikh Adjibou Soumaré avait d’ailleurs soulevé une vague de réactions. S.G



Source : https://lesoleil.sn/surete-urbaine-de-dakar-cheikh...

