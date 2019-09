Surpopulation carcérale : Le Préfet de Dakar autorise la marche des anciens détenus

Les anciens détenus de la prison vont marcher ce vendredi dans les rues de Dakar. L’initiative consiste à dénoncer les conditions de détention et la surpopulation carcérale des prisonniers.



Les protestataires ont décidé de tenir cette marche cet après-midi à partir du rond-point de la place de la Nation (Ex-Obélisque) jusqu’au rond-point de la Rts.



Le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb a autorisé cette manifestation, dirigée par l’activiste Guy Marius Sagna. A travers cette opportunité, les manifestants comptent exiger des peines ou une alternative à l'emprisonnement.



Le nombre excessif des mandats de dépôt et les longues détentions sans jugement sont dénoncés.



