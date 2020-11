Surpris avec sa bande fumant du yamba : Y. Tine se blesse à la cheville en tentant de s’échapper La police de Pikine a interpellé une bande de 04 fumeurs de chanvre indien dans une maison abandonnée à dalifort. Faisant partie des mis en cause, Y. tine a tenté de s’échapper mais il s’est retrouvé avec une blessure à la cheville.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020

B. Ndour, A. Diallo, E. Ndour et Y. Tine vont être déférés aujourd’hui au parquet du tribunal de Pikine pour détention et usage de chanvre indien. Ils ont été interpellés par les limiers du Commissariat d’arrondissement de Pikine au cours d’une opération de sécurisation, nous dit « L’As ».



Mais au cours de son interpellation, l’un des mis en cause, Y. Tine, a tenté de se sauver. Dans sa fuite, il a chuté et s’est retrouvé avec une fracture à la cheville avant d’être alpagué. Les faits se sont déroulés samedi dernier dans la soirée.



Les hommes du Commissaire d’arrondissement de Pikine Mame Arona Ba ont effectué une descente inopinée à Dalifort où ils ont senti l’odeur de l’herbe qui tue dans une maison abandonnée. Ils se sont approchés de la maison où ils ont trouvé B. Ndour, A. Diallo, E. Ndour et Y. Tine en train fumer du chanvre indien.



Mais le dernier nommé a tenté de prendre la fuite. Malheureusement, il est tombé avant de se retrouver avec une fracture à la cheville. Au même moment, ses acolytes ont été alpagués et conduits à la Police.



A la suite de cela, les policiers ont effectué une réquisition pour l’acheminement de Y. Tine vers une structure sanitaire de la place pour des soins. Après sa prise en charge médicale, Y. Tine a été conduit au Commissariat de Pikine.



B. Ndour, E. Ndour, A. Diallo et Y. Tine ont été déférés au parquet ce lundi pour détention et usage de chanvre indien.



