Suspension d'une ONG humanitaire au Burkina: un drame de plus pour 1,4 million de déplacés Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Octobre 2021 à 21:40





Source : Le gouvernement burkinabè vient de suspendre les activités du Conseil norvégien pour les réfugiés, l’une des plus importantes ONG humanitaires opérant dans le pays, accusé de discréditer ses actions. Une décision qui devrait rajouter une couche à la situation déjà périlleuse de près d’un million et demi de déplacés internes.Source : https://fr.sputniknews.com/20211001/suspension-dun...

