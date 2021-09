Suspension de la TVA sur la farine de blé (ministère des Finances) Le ministère des Finances décide de la suspension de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les ventes de farine de blé faites par les producteurs établis au Sénégal et par les distributeurs out redistributeurs dudit produit. Le département de Abdoulaye Diallo indique que la mesure est applicable à partir du 1er septembre 2021.



Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Septembre 2021 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

La décision rentre, "dans le cadre des mesures de soutien et de préservation du pouvoir d'achat des ménages face à la hausse continue des cours mondiaux du blé et des niveaux prévisionnels d'évolution des prix des céréales", indique la note circulaire.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos