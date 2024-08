Suspension des Travaux Fonciers : Plus de 10 000 Emplois Journaliers Impactés suite à l'Ordre de Ousmane Sonko ( Cité Tobago, Recasement 2)) Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2024 à 15:43 | | 0 commentaire(s)| Dakar, 1er août 2024 – Lors de sa visite dans la zone des victimes de Tobago, au lotissement Recasement 2, derrière la BOA, Ousmane Sonko, figure politique de premier plan au Sénégal, a ordonné la suspension immédiate de tous les travaux de construction dans plusieurs zones stratégiques du pays. Cet ordre intervient après que Sonko a constaté des irrégularités dans l'attribution et l'occupation des terres, ainsi que des préoccupations concernant les conditions de vie des populations affectées.



La Direction Générale de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DSCOS) a rapidement réagi, émettant une note de service en date du 31 juillet 2024, ordonnant la suspension de toutes les opérations foncières, à l'exception des projets initiés par l'État, pour une période de trois mois. Les zones concernées comprennent :



Lotissement BOA

Lotissement Hangar Pèlerins

Lotissement Recasement 2-Aéroport Dakar

Lotissement EGBOS sur la VDN à Dakar

Lotissements EOGEN 1 et EOGEN 2

Site de Batterie à Yoff

Site de Terme Sud Ouakam

Pôle Urbain de Diacksao - Bambilor sur le TF 11 651/R

Pôle Urbain de Déni sur le TF 14 337/R

Site de Pointe Sarène pour la zone hors SAPCO

Lotissement de Ndiobène Gandiol sur le TF 138 à Saint-Louis



Cette décision pourrait avoir des conséquences économiques significatives, impactant plus de 10 000 emplois journaliers dans le secteur de la construction et des travaux publics. Les entrepreneurs, artisans, et travailleurs journaliers qui dépendent de ces chantiers pour leur subsistance se trouvent désormais dans une situation incertaine.



Selon des sources proches de la DSCOS, cette suspension vise à permettre une évaluation approfondie de la légalité des projets en cours et à garantir que les populations locales ne soient pas lésées par des pratiques foncières irrégulières. Cependant, certains acteurs du secteur expriment déjà leurs préoccupations face aux impacts économiques et sociaux de cette décision.



Ousmane Sonko, lors de sa visite, a souligné l'importance de la transparence dans la gestion des terres et a promis que des mesures correctives seraient prises pour rétablir la justice foncière dans les zones affectées. Pour l'heure, les regards restent tournés vers les autorités, qui devront trouver un équilibre entre la régulation nécessaire du secteur foncier et la préservation des emplois qui en dépendent

Accueil Envoyer à un ami Partager