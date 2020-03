Suspension des cours à l’université : Le Coud prend des mesures pour permettre aux étudiants de rejoindre leurs familles respectives

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mars 2020 à 17:55 | | 0 commentaire(s)|

Le campus social, les restaurants et les boutiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar seront fermés ce lundi 16 mars pour une durée de trois semaines. Une décision qui fait suite à la sortie du Président de la République de suspendre tous les enseignements publics. Cependant, le Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Abdoulaye Sow a décidé de prendre des mesures d’accompagnement pour permettre aux étudiants de rejoindre leurs familles respectives.



Après avoir salué cette décision prise dans le souci de préserver les populations de cette pandémie, il a été retenu d’un commun accord les conclusions suivantes : «la fermeture du campus social et des boutiques à partir du lundi 16 mars 2020 à 8h précise pour une durée de trois (03) semaines, la fermeture des restaurants dès le lundi 16 mars après le petit déjeuner, des mesures d’accompagnement pour permettre aux étudiants de rejoindre leurs familles respectives».



Ce n’est pas tout car le Directeur général Abdoulaye Sow et ses services ont décidé de prendre «des mesures d’hygiène et de salubrité pour désinfecter l’ensemble des campus sociaux et des mesures préventives pour contrôler des étudiants au retour». «La mise en place d’un comité de veille composé des représentants des étudiants et de l’administration pour assurer le suivi et la sensibilisation» fait partie également du commun accord entre le Directeur Abdoulaye Sow et les pensionnaires dans ce temple du savoir.



Il y a aussi «la disponibilité des étudiants de la faculté de médecine à accompagner les autorités dans la lutte contre la propagation du virus». Toutefois, le Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar appelle la communauté estudiantine au respect strict des mesures prises et informe qu’un service minimum sera mis sur pied pour assurer la continuité de l’administration.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos