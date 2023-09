Suspension prolongée de Tiktok au Sénégal: Les raisons dévoilées

Les autorités sénégalaises n’ont toujours pas levé la suspension de Tiktok. Une situation qui intrigue nombre d’utilisateurs sénégalais. Le ministre de la Communication en a donné les raisons.



« La décision de l'Etat du Sénégal de suspendre l'application TikTok, sera maintenue en attendant que la plateforme nous donne des gages d'une autorégulation », a déclaré Moussa Bocar Thiam, relate iGFM.



Le ministre de la Communication et des Télécommunications explique que le graphisme technologique présente dans TikTok pour le Sénégal, est ouvert sans aucun filtre, aucune mesure préventive, qui préserve les mineurs ou même la vie privée d'autrui.



« TikTok Sénégal est le seul réseau social où vous pouvez détruire la vie d'une autorité religieuse, administrative, économique ou politique, sans qu'il y ait un mécanisme de régulation de contrôle, de veille ou de sanctions », ajoute-t-il.



Selon Moussa Bocar Thiam, les algorithmes qui sont développés par la plateforme au Sénégal, ne sont pas aussi réglementés qu'ils le sont en Chine. TikTok n'a pas prouvé avoir mis en place un système de filtre qui protège la sécurité publique, qui protège les mineurs, les bonnes vies et mœurs, dit-il.



Selon le ministre, l’Etat avait aussi constaté, lors des évènements de mars 2021 et de juin 2023, que « n'importe quel message peut y être véhiculé, n'importe quel live (tendancieux, violent, terroriste), peut passer aisément dans la plateforme, 24 heures sur 24 ». Et donc, «i l fallait que ça cesse », dit-il.



En conclusion, puisque TikTok n'a proposé aucune sanction technologique permettant au Sénégal, dans l'immédiat, de supprimer les comptes nuisibles pour la tranquillité, « le gouvernement du Sénégal a décidé de poursuivre sa dynamique et de continuer les restrictions sur ce réseau social », indique le ministre.



À préciser, cependant, que nombre de nos concitoyens essaient de contourner la mesure de suspension en usant de Vpn ou autres technologies, constatent nos confrères.