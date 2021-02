Sweet Beauty - La patronne en garde à vue à la Section de recherche Un rebondissement de taille dans l'affaire de moeurs qui voit Ousmane Sonko accusé de viol et de menaces de mort par une employée de Sweet Beauty, Adji Sarr. En attendant, avec ses audios qui ont circulé hier partout dans les réseaux sociaux, la patronne aux multiples prénoms est en garde à vue à la Sr.



Selon Libération online, elle ne s'appelle pas Amy Diop, Absa Diagne ni Fina Coulibaly, mais bien Ndèye Khady Ndiaye.



Selon le site, elle est née à Kaolack le 13 juillet 1988 et est propriétaire de l'institut de beauté dit Sweet beauty Spa.



Elle vient d'être placée en garde à vue à la Sr. La patronne est poursuivie pour les délits d'incitation à la débauche et de diffusion d'images contraires aux bonnes moeurs.





