Sylvain Alphonse Boyer, coordonnateur de l'AFP à Ziguinchor: "Nous ne devons plus permettre à qui que ce soit, d'utiliser les populations à des fins personnelles"

Le Coordonnateur Régional de l'Alliance des forces de progrès (Afp), à Ziguinchor, Sylvain Alphonse BOYER ,a aussi réagi suite aux violents affrontements qui ont éclaté, ce lundi, à Ziguinchor entre partisans de Doudou Ka et ceux de Ousmane Sonko.



"Les populations de la Casamance ont assez souffert de la crise. Nous avons versé tant de sang , perdu tant de parents et de proches à cause de cette situation d'insécurité. Nous ne devons plus permettre à qui que ce soit d'utiliser les populations à des fins personnelles. Nous condamnons avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé dans notre capitale régionale lundi 11/10/2021. Les menaces, les provocations et les incitations à la violence doivent être bannies de notre langage. Nous avons des valeurs que nous ont laissées nos parents, à savoir le respect de son prochain, le partage et la probité morale", déplore M. BOYER.





Pour Sylvain Alphonse BOYER, leurs seuls préoccupations doivent être le bien-être des populations, "c'est pour cela que d'importants programmes de développement de la Région Naturelle de Casamance sont en ce moment en exécution", a t-il dit. A travers toujours ce communiqué transmis à exclusif.net, le patron des progressistes régional a exprimé son soutien au DG de l'AIBD SA. "Nous réaffirmons notre soutien à M. Doudou KÂ membre de la Majorité Presidentielle. Ensemble pour un Senegal meilleur."







