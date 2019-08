Syrie: féroce bataille au sud d'Idleb

Quelque 70 soldats syriens, rebelles pro-turcs et jihadistes ont été tués ce samedi 10 août lors de violents combats au sud d’Idleb, où l’armée syrienne tente de poursuivre son avancée à la faveur du soutien massif de l’aviation russe.







La bataille s’est concentrée ce samedi autour d’une colline stratégique au sud d’Idleb, où l’armée syrienne tente d’établir une tête de pont après avoir progressé vendredi dans ce secteur.



Appuyées par des avions et des hélicoptères russes et syriens, les troupes gouvernementales ont avancé vers la colline et le village de Sukeik. Mais à peine ont-elles pris cette hauteur que les jihadistes de l’ex-branche d’al-Qaïda et les rebelles ont lancé une contre-offensive, déclenchée après une attaque menée par un kamikaze de nationalité turque, selon le site Al-Masdar News, bien informé sur la Syrie.