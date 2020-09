Système sanitaire mis à mal par la Covid-19 - Le Sénégal va étrenner quatre nouveaux hôpitaux dans... Le système sanitaire sénégalais sera bientôt doté de trois nouveaux hôpitaux. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr au cours de la réunion présidée, ce jeudi, par le chef de l'Etat sur le plan d'investissements (2020-2024) pour un système de santé résilient.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Septembre 2020 à 07:28 | | 0 commentaire(s)|

"Dans trois mois nous allons livrer quatre hôpitaux d'une dimension importante à Kaffrine, à Kédougou, à Sedhiou et à Touba", a annoncé le la tutelle au grand bonheur du système sanitaire fortement impacté par la pandémie de la Covid-19.



